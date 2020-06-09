إعلان نتائج امتحان اللغة الأجنبية الاستثنائي للقيد في درجة الماجستير

أصدر المعهد العالي للغات في جامعة دمشق اليوم نتائج امتحان اللغة الأجنبية الاستثنائي للقيد في درجة “الماجستير” الذي أجري السبت الماضي.

وأشار المعهد في إعلان تلقت سانا نسخة منه إلى أنه يمكن الاطلاع على نتائج الامتحان من خلال موقعه الرسمي أو صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ويجري المعهد الامتحان أربع مرات خلال السنة الواحدة بمعدل مرة كل ثلاثة أشهر ويعد النجاح فيه شرطا للقبول في برامج الماجستير والدكتوراه في الجامعات السورية.