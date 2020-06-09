رأس العين.. الحرائق تتلف 1000 دونم مزروعة بالقمح

قالت مصادر أهلية في رأس العين إن حريقا نشب ضمن الأراضي الزراعية في قرية خربة البنات، غرب بلدة رأس العين، بالقرب من الحدود السورية التركية، حيث امتدت النيران وأتلفت حقول القمح بمساحة تقدر بنحو 1000 دونم وإخرجتها عن دائرة الإنتاج.

المصادر لفتت إلى أن قوات الاحتلال التركي في المنطقة افتعلت معظم الحرائق، استكمالا لسياسة التضييق على الأهالي وحرمانهم من أحد أهم مصادر رزقهم، مشيرة إلى احتراق عدد من المنازل في قريتي القاطوف وتل ذياب جنوب رأس العين جراء امتداد الحرائق إليهما.

وبحسب دائرة الإنتاج النباتي في زراعة الحسكة، فقد أتلفت الحرائق نحو 10 آلاف هكتار قمح و6250 هكتار شعير، أغلبيتها تركزت في القرى المحتلة من قبل مرتزقة الاحتلال التركي بريف الحسكة الغربي.