شامبين: مخطط الضم الإسرائيلي مخالف للقانون الدولي

أكد وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين رفض بلاده لمخططات الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة مشيراً إلى أنها مخالفة للقانون الدولي.

وذكرت وكالة وفا أن شامبين شدد في اتصال هاتفي اليوم مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على أن بلاده أبلغت سلطات الاحتلال موقفها الرافض لمخططات الضم ودعمها لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967.

من جهته دعا المالكي كندا إلى مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لمنع سلطات الاحتلال من تنفيذ مخططات الضم.