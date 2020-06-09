العراق: 22 وفاة و787 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل 22 وفاة و787 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم إلى أن إجمالي الوفيات بالفيروس في العراق بلغ 392 حالة بينما وصل إجمالي الإصابات الى 14268 حالة.

إلى ذلك حذر ممثل منظمة الصحة العالمية في بغداد أدهم إسماعيل من تحول العراق لبؤرة وباء للفيروس المستجد في الشرق الأوسط.

وقال اسماعيل في تصريح لوكالة الأنباء العراقية إن “إجراءات وزارة الصحة العراقية صحيحة في كيفية احتواء الوباء لكن المواطنين غير ملتزمين بشروط الوقاية” مضيفاً إن “انهيار النظام الصحي سينعكس على الزيادة في تسجيل الإصابات.. وقد يصبح العراق مركز الوباء الجديد في الشرق الأوسط في حالة عدم التزام المواطنين بالوقاية”.

وتابع اسماعيل إن “الموجة الثانية من الفيروس في العراق وإيران والعالم ليست هي الأخيرة.. وستستمر الموجات حتى الشتاء المقبل على أقل تقدير بسبب عدم التوصل إلى علاج أو لقاح له”.