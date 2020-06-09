10, 06, 2020 - 3:09 صباحًا

أبناء القنيطرة والجولان: الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي لن يزيدنا إلا صلابة وتمسكاً بالوطن

محليات   333

 

أكد أبناء محافظة القنيطرة والجولان أن الحرب الإرهابية التي تشنها الإدارة الأميركية على سورية منذ سنوات عبر أدواتها من الإرهابيين وأن الحرب الاقتصادية على لقمة عيش السوريين تحت ما يسمى “قانون قيصر” لن تزيدهم إلا صلابة وتمسكاً بوطنهم لإفشال جميع المخططات.

 

وشدد المشاركون في تجمع في بلدة خان أرنبة بالقنيطرة بمشاركة فعاليات شعبية وأهلية ورسمية على أن الشعب السوري الذي أفشل عشرات المخططات الأميركية في الماضي سيفشل اليوم ما يسمى “قانون قيصر” الذي يستهدف المواطن السوري في لقمة عيشه والدواء.

 

وأكد المشاركون ان محاولات أمريكا وحلفائها لضرب الاقتصاد السوري من خلال التلاعب بسعر صرف العملة لن يكتب لها النجاح وسيثبت السوريون للعالم أجمع أنهم ورثة حضارة عمرها آلاف السنين ولن يكون للرئيس الأميركي دونالد ترامب وأعوانه ومخططاتهم إلا الهزيمة.

 

وطالب المشاركون المجتمع الدولي بالتدخل في فرض القانون الدولي ورفع العقوبات الاقتصادية عن كاهل المواطن السوري والكف عن التدخل في الشأن الداخلي للشعب السوري الذي يحق له وحده تقرير مصيره ورسم مستقبل سورية.

قد يعجبك أيضاً

سوق دمشق.. التداولات تجاوزت 21 مليون ليرة والمؤشر يرتفع

admin 0

مقتل 7 أطفال وإصابة 19 آخرين طعنا بالسكين في الصين

belal

برسم الحكومة.. مقترحات صناعة حلب للنهوض بواقع الإنتاج

Ebtesam 0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *