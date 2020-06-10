أجواء سديمية في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية

توالي درجات الحرارة انخفاضها بشكل تدريجي مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق وقريبة من المعدل في المناطق الساحلية والمرتفعات الجبلية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا حارا على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحيانا تتجاوز سرعتها 60 كيلومترا بالساعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبحسب المديرية يستمر الانخفاض على درجات الحرارة غدا في أغلب المناطق لتصبح حول معدلاتها ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا مع فرصة لهطل أمطار متفرقة على المناطق الساحلية والشمالية الغربية خلال ساعات بعد الظهر والمساء، وتكون الرياح غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحيانا تتجاوز سرعتها 70 كيلومترا بالساعة مثيرة للغبار في المناطق الداخلية.