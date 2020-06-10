إيران تنتقد سلوك أمريكا غير القانوني بشأن التعاون النووي

أكد كاظم غريب آبادي سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية في فيينا أن سلوك أميركا غير قانوني وينتهك الالتزامات الدولية بشأن التعاون النووي الدولي ويعمل على خلق العراقيل في هذا المجال.

وفي رسالة رسمية إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية وصف غريب آبادي الإجراءات الأميركية تجاه البرنامج النووي الإيراني بأنها تتعارض مع النظام الداخلي للوكالة والمادة الرابعة من معاهدة حظر الانتشار النووي وقرارات المؤتمر العام للوكالة والإتفاق النووي بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد والقرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وأكد غريب آبادي في رسالته أن إيران محقة في اتخاذ الإجراءات التعويضية في مواجهة هذه الاستفزازات داعيا أعضاء الوكالة الدولية إلى القيام بمسؤولياتهم للرد على إجراءات أميركا غير القانونية.