انخفاض ملموس في أعداد مصابي كورونا بروسيا

سجلت السلطات الصحية الروسية اليوم 216 حالة وفاة و8404 إصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية لتبلغ الحصيلة 6358 وفاة و49365 إصابة.

وأشار مركز العمليات للروسي لمكافحة فيروس كورونا في بيان له إلى أن مجموع المتعافين وصل إلى 252783 بعد تسجيل 10386 حالة شفاء جديدة أمس.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة في بولندا اليوم ارتفاع عدد الحالات المكتشفة للإصابة بفيروس كورونا بـ 303 حالات ليصل الاجمالي إلى 27668 ألف إصابة.

كما سجلت تايلاند اليوم أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل أي وفيات ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3125 حالة توفي منها 58 فيما أعلنت وزارة الصحة الأفغانية عن 21 وفاة و684 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

من جانبها أعلنت السلطات البحرينية اليوم تسجيل 469 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية.