للطلاب المشمولين بمرسوم المستنفدين.. الجامعات الخاصة

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم التعليمات التنفيذية المتعلقة بطلاب الجامعات الخاصة الذين شملتهم أحكام المرسوم رقم 125 لعام 2020 الخاص بالمستنفدين.

ووفق التعليمات أوضحت الوزارة أنه بالنسبة لطلاب نظام الساعات المعتمدة يمنح طالب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات الخاصة السورية الذي استنفد فرص التقدم للامتحان المسموح بها بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2010-2011 ولغاية العام الدراسي 2019-2020 الذين استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا عاما دراسيا استثنائيا وفق عدة خيارات هي الفصل الثاني والفصل الصيفي من العام الدراسي 2019-2020 والفصل الأول من العام الدراسي 2020-2021 أو الفصل الصيفي 2019-2020 والفصلين الاول والثاني من العام الدراسي 2020-2021 أو العام الدراسي 2020-2021 الفصلين الأول والثاني والفصل الصيفي.

ووفق التعليمات تشمل هذه الإجراءات الطلاب المستنفدين بسبب عدد السنوات الدراسية والمستنفدين لفرص الإنذار الأكاديمي في الكليات التي تعتمد نظام الساعات المعتمدة أو بسبب تدني المعدل التراكمي ويسمح لهؤلاء الطلاب بالتسجيل في الفصل الثاني من العام الدراسي 2019-2020 خلال موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ صدور هذا القرار والتسجيل في الفصول الأخرى الممنوحة ضمن مواعيد التسجيل المحددة في الجامعة على ألا يتجاوز عدد الساعات في كل فصل عدد الساعات المسموح للطالب التسجيل بها وفق الأسس المعتمدة.

وبالنسبة لطلاب النظام السنوي يمنح طالب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات الخاصة السورية الذي استنفد فرص التقدم للامتحان المسموح بها بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2010-2011 ولغاية العام الدراسي 2019- 2020 الذين استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا عاما دراسيا استثنائيا في العام الدراسي 2019-2020 أو في العام الدراسي 2020-2021.

وأوضحت التعليمات أن هؤلاء الطلاب يحتفظون بعلاماتهم في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما هو في حكمها ويمكن للطلاب الراغبين بإعادة درجات أعمالهم للاستفادة من أحكام هذا القرار التقدم بطلباتهم إلى إدارة الجامعة ويحتسب دوامهم بدءا من تاريخ صدور هذا القرار.

وبالنسبة لطلاب النظام الفصلي يمنح طالب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات الخاصة السورية الذي استنفد فرص التقدم للامتحان المسموح بها بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2010-2011 ولغاية العام الدراسي 2019-2020 الذين استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا عاما دراسيا استثنائيا وفق أحد هذين الخيارين الفصل الثاني في العام الدراسي 2019-2020 والفصل الأول من العام الدراسي 2020-2021 أو العام الدراسي 2020-2021.

ويحتفظ هؤلاء الطلاب بعلاماتهم في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما هو في حكمها ويمكن للطلاب الراغبين بإعادة درجات أعمالهم للاستفادة من أحكام هذا القرار التقدم بطلباتهم إلى إدارة الجامعة ويحتسب دوامهم بدءا من تاريخ صدور هذا القرار.

ووفق الأحكام العامة التي تضمنتها التعليمات التنفيذية الخاصة بطلاب الجامعات الخاصة ..لا يستفيد من أحكام هذا القرار الطالب الذي كان مسجلا في برامج أو تخصصات تم إلغاؤها أو إيقافها فيما يستفيد من أحكامه طلاب جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية المستنفدون في السنوات الثانية والثالثة والرابعة في الاختصاصات غير الشرعية.

ويحسب الطلاب المستفيدون من أحكام هذا القرار من ضمن الطاقة الاستيعابية للجامعات الخاصة بدءا من العام الدراسي 2020-2021 ويسدد الطالب الرسوم والأقساط بما يعادل مثلي الرسوم والأقساط التي سجل على أساسها أول مرة في الجامعة على ألا تزيد على الرسوم والأقساط المحددة في العام الدراسي 2019-2020 أيهما أقل.

ويستفيد من أحكام هذا القرار الطالب المستنفد قبل تاريخ 28-5-2020 الذي شطب قيده بدءا من الفصل الثاني من العام الدراسي 2018-2019 أما الطالب المستنفد الذي شطب قيده منذ العام الدراسي 2010-2011 إلى ما قبل بداية الفصل الثاني من العام الدراسي 2018-2019 فيحق له أن يتقدم بطلب الى مديرية المؤسسات التعليمية الخاصة في الوزارة يبدي فيه رغبته بالاستفادة من أحكام هذا القرار مع الأخذ بالحسبان الآتي.. أن يشطب قيده إذا كان مسجلا في “تعليم حكومي أو خاص أو مفتوح أو افتراضي” على أساس الدراسة السابقة في الجامعة التي كان مسجلا فيها ولا يحق له العودة إلى “التعليم الحكومي أو الخاص أو المفتوح أو الافتراضي” ..كما لا يستفيد من معادلة أي مقرر درسه في التعليم “الحكومي أو الخاص أو المفتوح أو الافتراضي” بعد أن شطب قيده في الجامعة السابقة التي كان مسجلا فيها وألا يكون قد حصل على شهادة جامعية على أساس الدراسة السابقة وأن يتقدم بتعهد يفيد بأن المعلومات المقدمة من قبله صحيحة وعلى مسؤوليته وإذا ثبت خلاف ذلك يشطب قيده من الجامعتين.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت في الثاني من الشهر الجاري التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم رقم 125 لعام 2020 الخاص بالمستنفدين من طلاب الجامعات الحكومية لمرحلتي الإجازة والدراسات العليا والتأهيل والتخصص.

وينص المرسوم رقم 125 لعام 2020 على السماح لطلاب مرحلة الإجازة المستنفدين فرص التسجيل المحددة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 بالتسجيل مرة ثانية في كلياتهم ومنح عام استثنائي لطلاب دراسات التأهيل والتخصص ودرجة الماجستير المستنفدين فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة وسنة ميلادية إضافية لطلاب درجة الماجستير والدكتوراه المسجلين في مرحلة الأطروحة قبل 1-3-2019.