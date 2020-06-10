هاتفيا.. بوتين وميركل يبحثان تطورات الأوضاع في سورية وليبيا

خلال اتصال هاتفي بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تطورات الأوضاع في سورية وليبيا مؤكدين ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا والإسراع في حل الأزمة فيها.

وجاء في بيان أصدرته الرئاسة الروسية عقب اتصال هاتفي بينهما، أن بوتين وميركل ناقشا الجوانب الأساسية لتطورات الوضع في سورية بما في ذلك المسائل المتعلقة بضمان الاحتياجات الإنسانية للسكان.

وأعرب الجانبان عن قلقهما إزاء احتدام العنف في ليبيا مؤكدين عدم وجود أي بديل لوقف إطلاق النار في أسرع وقت وبدء المفاوضات بين الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما تبادل الجانبان الآراء حول تسوية النزاع في جنوب شرق أوكرانيا وعبرا عن قلقهما بشأن عدم إحراز تقدم في تنفيذ اتفاقات مينسك الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية وقرارات مجموعة نورماندي2019.