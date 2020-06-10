لا إصابات بكورونا بين الطلاب والعملية التعليمية تسير بشكل طبيعي

وذكرت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه “إنها تقوم باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والصحية في جميع الجامعات والمعاهد حرصاً على السلامة العامة ويوجد متابعة يومية من قبل الوزارة مع الجامعات بهذا الخصوص”.

واستؤنف الدوام في الجامعات والمعاهد في الحادي والثلاثين من شهر أيار الماضي استكمالاً للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019-2020 بعد تعليق دام شهرين ونصف الشهر بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لوباء كورونا.