برلين: ضم أجزاء من الضفة الغربية انتهاك للقانون الدولي

ونقلت مجلة دير شبيغل الألمانية عن ماس قوله في مؤتمر صحفي في القدس المحتلة إن “ألمانيا تعرب عن قلقها الشديد حيال العواقب المحتملة لمثل هذه الخطوة” مضيفا إن “بلاده تتشارك هذه المخاوف مع شركائها الأوروبيين”.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في وقت سابق نية حكومته تنفيذ مخططات استيطانية تتضمن الاستيلاء على أكثر من نصف مساحة الضفة الغربية وإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في منطقة الأغوار وحصر الوجود الفلسطيني في مناطق صغيرة بهدف إنهاء أي فكرة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة متواصلة جغرافياً ولقى ذلك رفضاً فلسطينياً ودولياً كبيراً.