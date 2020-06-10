11, 06, 2020 - 12:04 صباحًا

اليونان تؤكد رفضها مخططات الاحتلال ضم أراضٍ من الضفة الغربية

سياسة-دولي   309

أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس رفض بلاده مخططات الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض من الضفة الغربية مشيراً إلى التزام بلاده بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وذكرت وكالة وفا أن ديندياس شدد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم على احترام اليونان قرارات الأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن والتزامها الكامل بالقانون الدولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

من جهته دعا المالكي اليونان إلى مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لمنع سلطات الاحتلال من تنفيذ مخططات الضم.

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