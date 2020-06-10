اليونان تؤكد رفضها مخططات الاحتلال ضم أراضٍ من الضفة الغربية

وذكرت وكالة وفا أن ديندياس شدد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم على احترام اليونان قرارات الأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن والتزامها الكامل بالقانون الدولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

من جهته دعا المالكي اليونان إلى مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لمنع سلطات الاحتلال من تنفيذ مخططات الضم.