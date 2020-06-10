إيران وروسيا تدعوان لرفع الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية المفروضة على سورية

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي ونائب وزير الخارجية الروسي للشؤون الدولية سيرغي فيرشينين.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن خاجي وفيرشينين ناقشا في الاتصال آخر التطورات في سورية وعقد اجتماع الدول الضامنة لعملية أستانا وعبرا عن قلقهما بشأن محنة الشعب السوري جراء الإجراءات القسرية الغربية.

وأدان خاجي الإجراءات الأحادية الغربية داعياً إلى اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من معاناة الشعب السوري.

وبحث الجانبان أيضاً آخر التطورات في اليمن وتصاعد الأزمة الإنسانية فيه وشددا على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية من خلال الحوار اليمني اليمني.