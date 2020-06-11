أقوال عن مهارات حل المشكلات

تُعرف مهارات حل المشكلات في علم التنمية البشرية، على أنها القدرة على إيجاد الحلول الفعّالة لمختلف المشكلات التي تواجهنا في الحياة العملية أو الخاصة، وفي الوقت المناسب الذي يضمن تفادي الخسائر أو تقليلها قدر الإمكان، ويتضمّن ذلك عدّة خطوات رئيسية لا بدّ من اتباعها.

فبحسب موقع skillsyouneed؛ فالمعرفة والعلم وحدهما لا يكفيان لحلّ المشكلات، وإنّما امتلاك المهارات المناسبة والقدرة على التطرّق للمشكلة بأسلوب منهجي ذكي، هو ما يضمن الوصول إلى الحلول الفعّالة التي ترضي جميع الأطراف، وذكر الموقع العديد من العبارات المستخدمة في مهارات حل المشكلات، وكان من أبرزها:

– أنت تقوم بعمل عظيم:

«جيد في حل المشاكل».

«قادر على مكافحة الاستجابات والرد على المشاكل المحتملة».

«تحافظ دائماً على حوار فعال مع العملاء عندما يواجهون مشاكل فنية؛ فعلينا أن نكون واضحين والوضوح يضمن أن أخطاء عملائنا يتم الاهتمام بها في الوقت المناسب».

«فيعد التشخيص الفعال للمشكلات المعقدة والوصول إلى حلول مستدامة، أحد نقاط قوتك، إن قدرتك على تحويل الأنظمة المعقدة إلى أنظمة بسيطة، هي حقاً مهارة فريدة تمتلكها».

– يجب أن تفكر في التحسن:

«على استعداد لمعالجة المشاكل عند ظهورها».

«يستخدم التكنولوجيا بشكل فعال لحل المشاكل».

«يجيد التفكير والتحليل لتحديد الحلول للمشاكل».

«في أغلبية الوقت أنك تشعر بالإرهاق دائماً عند مواجهة مشاكل متعددة؛ فحاول التفكير في طرق لجعل المشاكل أكثر قابلية للإدارة؛ بحيث يمكن حلها في الوقت المناسب وبطريقة فعالة».

«إن تجنب الخلافات باستمرار مع الناس، ليست فكرة جيدة لأنك ستزيد من الإحباط الشخصي، ولن يتم فعل أي شيء لعلاج الموقف، حاول مواجهة الأشخاص عند وجود مشاكل، وقم بتصحيحها عند حدوثها».

– نصائح للتحسن:

«لا تخشَ تحمل المسؤولية في حل المشكلات».

«يعمل بشكل جيد مع الموظفين والمشرفين الآخرين».

«على استعداد لقبول مسؤوليات جديدة».

«حاول أن تشكو أقل من المشاكل، وابحث عن حلول للمشاكل في كثير من الأحيان، الشكوى ليست مفيدة للتقدم والابتكار».

«بصفتك أداة لحل المشاكل، من المهم أن تكون قادراً على التعامل مع أولويات متعددة في المواعيد النهائية القصيرة».

«يجب أن تكون قادراً على التمييز بشكل فعال بين السبب وأعراض المشكلات؛ لحلها بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب».

«حاول توقع المشكلات مقدماً قبل أن تصبح حواجز الطرق الرئيسية على الطريق».

«حاول النظر إلى العقبات كفرص للتعلم وازدهار التحدي المتمثل في حل المشكلة».

«تذكر تحديد أولويات المشاكل وفقاً لدرجة إلحاحها، من المهم أن تقضي معظم وقتك في المهام العاجلة».

«عند وضع الخطط لحل المشكلات، التزم بها وتأكد من اكتمالها».