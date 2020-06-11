الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتكليف المهندس عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 143 القاضي بإعفاء رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس من منصبه وتكليف المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس المجلس إضافة لمهامه.

وفيما يلي نص المرسوم: المرسوم رقم 143

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1- يعفى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد محمد ديب خميس من منصبه.

المادة 2- يكلف السيد المهندس حسين عرنوس بمهام رئيس مجلس الوزراء إضافة لمهامه.

المادة 3- ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 19-10-1441 هجري الموافق لـ 11-6-2020 ميلادي.

والمهندس عرنوس من مواليد إدلب عام 1953، تخرج من كلية الهندسة المدنية في جامعة حلب عام 1978 وتسلم رئاسة فرع نقابة المهندسين بإدلب 1989-1994، ومدير الشركة العامة للطرق بين عامي 1992 و2002 ومعاون وزير المواصلات من 2002 إلى 2004 ومدير عام المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية منذ عام 2004 حتى 2009، وعين محافظا لدير الزور منذ عام 2009 حتى 2011 ومحافظا للقنيطرة عام 2011 ووزيرا للأشغال العامة والإسكان عام 2013 حتى تاريخ 26-11-2018 حيث تمت تسميته وزيراً للموارد المائية.