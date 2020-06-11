اللجنة الوزارة تتابع تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في دير الزور

لمتابعىة سير العملية الخدمية في دير الزور قامت اللجنة المكلفة بمتابعة المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة بجولة للاطلاع على مستجدات العمل، وبدأت بزيارة مبقرة دير الزور التي وصلت نسبة التنفيذ بها الى 90 % والتي تتسع الى أكثر من ١٠٠٠ رأس، وقد تم المباشرة بتأهيلها بعد أن رصد مبلغ 2.5 مليار ليرة، ففي المرحلة الأولى تم تأهيل 75% لـ 8 حظائر أبقار حلوب (أعمال انشائية) وتم أيضاً تأهيل شبكة المياه الحلوة وشبكة الصرف الصحي وشبكة الكهرباء وتأهيل جزء من السور الخارجي وتأهيل الخزان.

وقد بلغ عدد الوحدات الإرشادية التي تمت اعادة تأهيلها 33 وحدة منها (التبني 4- الخريطة 5 – موحسن 4 – الميادين 2 – البوكمال 2– خشام 2– الجفرا – بقرص – حطلة …..)، وبلغ عدد الجرارات في مديرية الزراعة 16 جرارا و 14 صهريجا مخصصا للسقاية، كما تم انشاء 10 مدارس لمربي الأبقار، و بلغ اجمالي المساحات المزروعة وفق مايلي:

-القمح: تم تنفيذ 70 ألف هكتار -القطن: منفذ منها 11 ألف هكتار -شعير: مروي وبعل 41 ألف هكتار

الى ذلك بلغ عدد أشجار النخيل الموجودة في مزرعة سعلو 3500 فسيلة يتم ريها من خلال 4 آبار سطحية المزرعة مخصصة لإنتاج الفسائل، يتم توزيعها إلى الفلاحين والمراكز الحكومية والان يتم إنتاج بين 700 إلى 1000 فسيلة خلال العام.

كما اطلعت اللجنة على أعمال إعادة تأهيل المجموعة الغازية الثانية في منشأة التيم الكهربائية، وأعمال الترميم الجارية في ثانوية الفرات، وتم افتتاح ثانوية عز الدين القسام للبنات.

وبلع عدد المدارس التي تم اعادة تأهيلها لكافة المراحل 322 مدرسة منها 54 مدرسة تم افتتاحها للعام الدراسي 2019/2020 ، فيما بلغ عدد الطلاب 132845 طالب وعدد الكادر التعليمي بجميع فئاتة 10695 مدرس.

ومن مبدأ الاعتماد على الذات تم انتاج 17 ألف مقعد تنتجها الثانوية الصناعية بدير الزور، وتجهيز ورشة لتصنيع الستائر بالثانوية النسوية، وتزويد المدارس من قبل وزارة التربية بـ 222 متر مكعب خشب، و1500 كرسي بلاستيك، و300 خزان مياه، و 4000 مدفأة مع ملحقاتها، و200 طاولة بلاستيك.

وحول القطاع الكهربائي في المحافظة فقد تم إعادة تأهيل محطة الطلائع ومحطة الإذاعة ومحطة التيم والتي تم تغذيتها بالغاز من محطة الريان بحمص 300 ألف م3 ومحطة الميادين، فيما تم إصلاح وتجهيز مراكز تحويل هوائية وأرضية تم إصلاح وتجهيز وتنفيذ شبكات توتر منخفض وخطوط 20 ك.ف هوائية وأرضية

وتم إيصال الكهرباء إلى المشافي ومحطات المياه والأفران والمطحنة والدوائر الحكومية والأحياء المأهولة بالمدينة، حيث يتم تغذية أحياء المدينة بالتيار الكهربائي 100% للأحياء المأهولة في دير الزور وصولاً إلى قرية الجفرا عبر خط توتر 400 ك.ف قادم من جندر – تدمر – التيم محمل بتوتر 230 ك.ف ( تم تركيب 452 مركز تحويل عام وخاص) ويتم تجهيز خط توتر 20 ك.ف باتجاه الخط الغربي واتجاه شرق النهر.

وقد تم إيصال الكهرباء إلى منطقة الشميطية وتخدم محطة المياه والمراكز الخدمية (مركز الجمعيات الفلاحية)، وإيصال الكهرباء ايضا إلى مدينة الميادين من محطة التيم بواسطة خط 66 ك.ف إلى محطة تحويل بالميادين 66/20 استطاعة 20 ميغا فولت أمبير ( 18 مركز تحويل داخل مدينة الميادين)، وتخديم محطة المياه بالميادين وتأهيل الخط الشرقي (موحسن-البوليل-بقرص).

وبدأت اللجنة الوزارية جولتها في اليوم الثاني بالاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للاخوة المواطنين في مركز خدمة المواطن في بلدية دير الزور، وأعمال البناء الجارية لمركز خدمة المواطن الجديد في حي الثورة.

حيث تم تفعيل مركز الطرق العامة بهريبشه وتفعيل 9 وحدات شرطية في منطقة الميادين والبوكمال وناحية التبني وموحسن والعشارة والجلاء وخشام والشميطية وتم تفعيل قسم حي الثورة ومخفر مراط، كما تم تفعيل مديرية الشؤون المدنية وفرع الهجرة والجوازات وشعبة التجنيد التي تقوم بإصدار كافة الوثائق المطلوبة.

الى ذلك تم اعادة العمل في أمانة الشؤون المدنية في الشميطية والتي تضم (الكسرة – الصور – البني)، وفي البوكمال والميادين والجلاء وناحية موحسن والتي تضم (موحسن – خشام).

وفي ختام زيارتها عقدت اللجنة الوزارية اجتماعاً موسعاً في مبنى المحافظة حضره فعاليات شعبية عدة، واستمع أعضاء الوفد إلى طروحات المواطنين ومشكلاتهم، والتي تركزت معظمها حول القطاع الزراعي والخدمي، إضافة إلى بعض القضايا الأخرى، وأجاب عن التساؤلات والاستفسارات، ووعد بمعالجة ما يمكن من طروحات.

“خاص”