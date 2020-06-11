سلطات الاحتلال تصدر حكماً جائراً ضد شقيقة المقت

أصدرت سلطات الاحتلال، مساء أمس، حكما جائرا بالسجن لمدة 3 أعوام بحق المناضلة نهال سليمان المقت، من أهالي بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل، شقيقة الأسير المحرر صدقي المقت.

الأسير المحرر، الشيخ سليمان المقت، والد نهال، أكد، بسحب ما نقلت وكالة سانا، أن هذا الحكم يأتي استكمالا للممارسات القمعية والتعسفية بحق أبناء الجولان المحتل، وعقابا لهم على مواقفهم الوطنية وتمسكهم بأرضهم وانتمائهم وهويتهم السورية، مشيرا إلى أنه باطل وغير قانوني لأنه صادر عن سلطة احتلال غير شرعية، ويأتي انتقاما لمواقفنا الوطنية تجاه الجولان المحتل وقضية الأسرى الأبطال في معتقلاته.

كما أضاف بأن سلطات الاحتلال اعتقلت نهال منذ عام 2017، على خلفية إصدارها الحكم بالسجن على الأسير المحرر صدقي المقت، وأُطلق سراحها يومها مع استدعائها عشرات المرات لحضور ما يسمى جلسات المحكمة العسكرية، وبالأمس تبدت عنجهية وغطرسة الاحتلال المتمثلة بإصدار حكمها الجائر ضدها.

الشيخ سليمان شدد على رفض قرار المحكمة التعسفي، مجددا التأكيد على مواصلة طريق المقاومة ومناهضة الاحتلال حتى زواله وعودة الجولان محررا إلى السيادة الوطنية السورية، منددا بالممارسات القمعية لسلطات الاحتلال التي تمارس سياسة القمع والاعتقال والسجن بحق أهالي الجولان دون تمييز بين طفل أو امرأة أو شيخ.