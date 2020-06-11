سيدة تدخل موسوعة غينيس بعد خضوعها لـ 47 عملية تجميل

دخلت الأمريكية سيندي جاكسون موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد خضوعها لـ 47 عملية تجميل في محاولة للحصول على جمال طبيعي.

وفقا لصحيفة “ديلي ميرور” البريطانية، قامت جاكسون البالغة من العمر 64 عاما بتجربة كل العمليات التجميلية تقريباً بدءا من عام 1987، وحتى يومنا هذا، ولم تترك تحديثاً جديداً في الطب التجميلي إلا وكانت من أول النساء في اختباره.

وبحسب الصحيفة، خضعت سيندي لعشرات العمليات الجراحية من تعديل شكل الأنف وضبط عظام الذقن، والتقشير الكربوني، وتغيير لون الجلد حتى لا تستخدم مستحضرات تجميلية.

وأشارت جاكسون إلى أن هدفها من إجراء عمليات التجميل هو الحصول على مظهر طبيعي، وقالت: “من وجهة نظري، إذا كانت نتيجة العملية لا تبدو طبيعية، فهذه عملية فاشلة”.

الجدير بالذكر أن جاكسون أجرت حوار في عام 2017، وسخرت من عدد العمليات التي أجرتها، وقالت: “أحياناً لا أتذكر كم عدد العمليات التي قمت بها”.