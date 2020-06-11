ليبيا.. استهداف مواقع لميليشيات مسلحة في السدادة

استهدف سلاح جو الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر مواقع لقوات حكومة الوفاق المدعومة من النظام التركي شرق مصراتة.

وقال آمر إدارة التوجيه المعنوي التابع للجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب في تصريح لوكالة سبوتنيك: “سلاح الجو الليبي استهدف خلال ضربة جوية قوية وهي الثانية سيارة محملة بالذخائر وتجمع أفراد في منطقة السدادة شرقي مصراتة” مضيفاً “الإصابات كانت مباشرة في صفوف المرتزقة والميليشيات المسلحة”.

وكانت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي أعلنت أمس أن مقاتلات سلاح الجو نفذت عدة طلعات جوية متواصلة في محاور شرق مدينة مصراتة مؤكدة على استمرار الطلعات الجوية لصد هجوم قوات (حكومة الوفاق) من أجل السيطرة على مدينة سرت.