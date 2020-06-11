11, 06, 2020 - 3:40 مساءً
نتائج

نتائج مبشرة للقاح ضد كورونا

صحة   149

أعلن باحثون صينيون، اليوم، أن هناك نتائج مبشرة لتجرية للقاح ضد فيروس كورونا، يتم إجراؤها على الحيوانات.

وذكرت وسائل إعلام صينية أن لقاحا محتملاً في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، أظهر نتائج إيجابية خلال تجربته على الحيوانات.

وقال باحثون إن اللقاح المحتمل أدى إلى إفراز أجسام مضادة في القرود ولم ينجم عنه مخاطر صحية.

وتجري تجربة اللقاح على البشر بمشاركة أكثر من 1000 شخص.

وأوضح الباحثون أن اللقاح أفرز أجساما مضادة يمكنها أن تمنع فيروس كورونا من إصابة خلايا في جسم القرود والجرذان والخنازير والأرانب.

قد يعجبك أيضاً

لا تقشروا الخضار بعد اليوم!!

saloua 0

موسكو.. إرسال مختبر حديث إلى غينيا لمكافحة «إيبولا»

admin 0

ابتكار أقراص “أنسولين” لمرضى “السكر”

linda 0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *