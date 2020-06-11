11, 06, 2020 - 3:40 مساءً
صدره

نجا بأعجوبة بعد إصابته بسهم اخترق صدره

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ذكر تقرير صيني أن شاباً نجا بأعجوبة من إصابته في صدره بسهم في مكان قريب للغاية من قلبه.

وأفاد موقع Newsflare أن الشاب المدعو تشياو بينغ، أصاب نفسه عن طريق الخطأ بسهم انطلق من قوس نشاب يملكه في منزله، في مدينة ناننينغ.

وأظهر مقطع فيديو تشياو وهو يقف بهدوء مع السهم الموجود في صدره على بعد أقل من نصف بوصة (نحو 5 ملم) من قلبه، بينما يتجمع الكثيرون حوله.

ونقل الشاب الصيني إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية لمدة ساعة لإزالة السهم، وفقا لما ذكره الموقع.

وقال تشياو، الذي يتماثل للشفاء الآن، إنه اشترى قوس النشاب عن طريق الإنترنت ليلعب به في المنزل قبل وقوع الحادث، وفقا للتقرير.

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