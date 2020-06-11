حلب تستضيف الدفعة الأولى من المتقدمين للشهادة الثانوية من ريف حلب الشرقي
استضافت حلب الدفعة الأولى من الطلاب القادمين من ريف حلب الشرقي (منبج) عبر معبر التايهة والبالغ عددهم /522/ طالباً وطالبة لتقديم امتحانات الثانوية العامة في مدينة حلب، بعد أن تم اتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية تماشياً مع تعليمات وزارة الصحة للتصدي لفايروس كورونا .
وبين مدير التربية في حلب إبراهيم ماسو أنه بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لاستقبال الطلاب حيث تتواجد فرق صحية مشكلة من أطباء وكوادر تمريضية لفحص الطلاب وتسجيل بياناتهم، بالإضافة إلى وجود فريق من دائرة الصحة المدرسية بالتشاركية مع مديرية الصحة لتقييم حالات الطلاب وإجراء ما يلزم ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة على المعابر الحدودية
وأشار ماسو إلى أنه تم التحضير لاستقبال الطلاب الوافدين من المناطق التي تسيطر اليها الجماعات الارهابية من خلال تأمين أماكن الإقامة والحجر وعددها /11/ مركزاً في منطقة هنانو و تزويدها بالكهرباء والماء والسلل الصحية والغذائية وتقديم الدروس والمراجعات لتعويض الفاقد التعليمي ودروس الدعم النفسي .
البعث ميديا|| حلب – بريوان محمد