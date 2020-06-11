حلب تستضيف الدفعة الأولى من المتقدمين للشهادة الثانوية من ريف حلب الشرقي

استضافت حلب الدفعة الأولى من الطلاب القادمين من ريف حلب الشرقي (منبج) عبر معبر التايهة والبالغ عددهم /522/ طالباً وطالبة لتقديم امتحانات الثانوية العامة في مدينة حلب، بعد أن تم اتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية تماشياً مع تعليمات وزارة الصحة للتصدي لفايروس كورونا .

وبين مدير التربية في حلب إبراهيم ماسو أنه بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لاستقبال الطلاب حيث تتواجد فرق صحية مشكلة من أطباء وكوادر تمريضية لفحص الطلاب وتسجيل بياناتهم، بالإضافة إلى وجود فريق من دائرة الصحة المدرسية بالتشاركية مع مديرية الصحة لتقييم حالات الطلاب وإجراء ما يلزم ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة على المعابر الحدودية

وأشار ماسو إلى أنه تم التحضير لاستقبال الطلاب الوافدين من المناطق التي تسيطر اليها الجماعات الارهابية من خلال تأمين أماكن الإقامة والحجر وعددها /11/ مركزاً في منطقة هنانو و تزويدها بالكهرباء والماء والسلل الصحية والغذائية وتقديم الدروس والمراجعات لتعويض الفاقد التعليمي ودروس الدعم النفسي .

البعث ميديا|| حلب – بريوان محمد