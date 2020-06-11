لبنان والسعودية يسجلان مزيداً من الإصابات بفيروس كورونا

وجاء في تقرير الوزارة اليومي أن العدد الإجمالي للحالات المثبتة وصل إلى 1402 بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 31.

من جهتها سجلت السعودية اليوم أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات والإصابات بكورونا لليوم الثاني على التوالي مع رصد قفزة غير مسبوقة في حصيلة الوفيات.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 38 وفاة و3733 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وفي بريطانيا أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم أن عدد الوفيات بين حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بواقع 151 حالة ليصل الإجمالي إلى 41279.

من جانبها أكدت وزارة الصحة في الفلبين اليوم رصد تسع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا و443 إصابة إضافية ما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 24175 بينما بلغت الوفيات 1036 حالة.