الصين تجدد دعوتها الولايات المتحدة للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

وتعليقاً على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن تمديد حظر الأمم المتحدة نقل الأسلحة لإيران قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشو نينغ إن بكين تحث الجانب الأمريكي على احترام الاتفاقية الشاملة للقضية النووية الإيرانية والعودة إليها والعمل مع الأطراف كافة لحماية المنظومة الدولية لعدم انتشار الأسلحة النووية وحماية السلام والاستقرار بالشرق الأوسط”.

وأكدت هوا أن الجانب الصيني سيواصل حماية قرار الأمم المتحدة رقم 2231 مع الأطراف المعنية وحماية فعالية الاتفاقية الشاملة للقضية النووية الإيرانية.