درعا.. إصابة 3 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة على الطريق بين بلدتي الحراك والصورة

أصيب 3 مدنيين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة على الطريق بين بلدتي الحراك والصورة بريف درعا الشرقي.

وذكرت وكالة “سانا” أن عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على الطريق الواصل بين بلدتي الحراك والصورة بريف درعا الشرقي انفجرت بعد ظهر اليوم ما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين بجروح متفاوتة وتضرر سيارة صادف مرورها في المكان.

وانفجرت عبوة ناسفة في الثاني والعشرين من الشهر الماضي في آخر كورنيش المطار قرب السوق الشعبي في مدينة درعا دون وقوع إصابات.