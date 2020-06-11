8779 إصابة جديدة بـ”كورونا” في روسيا

سجلت السلطات الصحية الروسية أكثر من 8700 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية لتتجاوز بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا عتبة الـ500 ألف.

وفي تقريرها اليومي أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا تسجيل 8779 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير مقابل 8404 إصابات في اليوم السابق ليصبح الإجمالي 502436.

وأكدت الغرفة تسجيل 174 وفاة جديدة ما يمثل انخفاضاً ملموساً مقارنة مع رقم يوم أمس 216 حالة لترتفع بذلك الوفيات في روسيا إلى 6532.

وأعلنت الغرفة أن الوفيات نتيجة الإصابة بهذا الوباء في العاصمة موسكو بلغت خلال الليلة الماضية 53 حالة بينما كان عدد المتعافين من الإصابة 2236 شخصاً.

وأشارت الغرفة إلى أن حالات الشفاء من الوباء تزداد بوتائر كبيرة في موسكو وبلغت منذ انتشار الوباء وحتى تاريخ اليوم 115769 شخصاً بعد أن تلقوا العلاج اللازم.