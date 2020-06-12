المحكمة الجنائية الدولية تهاجم إدارة ترامب

أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن العقوبات الأمريكية الاقتصادية وحظر السفر على موظفيها “محاولة غير مقبولة للتدخل في حكم القانون” مشددة في الوقت ذاته على أنها ستواصل عملها “دون تردد”.

ونقلت رويترز عن رئيس المحكمة كون أو جون قوله في تصريح الليلة الماضية: “هذه الإجراءات غير مسبوقة وتعرقل رغبتنا في مكافحة الإفلات من العقاب وتحمل المسؤولية عن الفظائع الجماعية” مشيرا إلى أن الإجراءات الأمريكية تصل إلى “حد التهديد والإكراه”.

وأعرب أو جون عن “الأسف الشديد” لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العقوبات على المحكمة.

وكان البيت الأبيض أعلن أمس أن ترامب أجاز فرض عقوبات اقتصادية على أي مسؤول في المحكمة الجنائية الدولية يحقق بشأن عسكريين أمريكيين أو يوجه إليهم اتهامات دون موافقة الولايات المتحدة وذلك في هجوم جديد لإدارته على المنظمات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي لا تتوافق مع سياسات ترامب والإدارة الأمريكية.