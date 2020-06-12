ريف دمشق.. ترحيل الأنقاض وفتح الطرقات في تجمع الحجر الأسود للنازحين

نفذت محافظة القنيطرة بالتعاون مع عدد من المديريات الخدمية حملة لترحيل الأنقاض وإزالة المكبات العشوائية في تجمع الحجر الأسود للنازحين بريف دمشق تسهيلاً لعودة الأهالي إلى منازلهم التي هجروا منها بسبب الإرهاب.

وأشار نائب رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة حسين اسحق في تصريح لـ “سانا” إلى أن “الأعمال مستمرة وتشمل ترحيل وإزالة الأنقاض والردميات وفتح الطرقات وتعزيل الساحات العامة لتسهيل عودة الأهالي إلى منازلهم ولمساعدة الوحدة الإدارية لتحسين الخدمات الأساسية في التجمع”.

كما أوضح مدير إدارة النفايات الصلبة المهندس عبد الغني جعفر أنه “تم تخصيص عدد من سيارات الشحن الكبيرة والتركسات لإزالة وتحميل وترحيل الأنقاض والردميات في عدد من الأحياء والشوارع الرئيسة والفرعية والأماكن العامة”.