إصابة ثلاثة شرطيين أمريكيين بتبادل لإطلاق النار مع مسلح

أصيب ثلاثة من عناصر الشرطة الأمريكية في اشتباك مع مسلح مطلوب بجرائم إطلاق نار في إحدى المزارع بولاية كاليفورنيا الليلة الماضية.

ونقلت رويترز عن مسؤولين في شرطة الولاية قولهم إن أفرادا من الشرطة قتلوا رجلا مطلوبا في سلسلة من جرائم إطلاق الرصاص وسط الولاية بينما أصيب ثلاثة من أجهزة إنفاذ القانون خلال الحادثة.

وتشتبه الشرطة في أن ميسون جيمس ليرا 26 عاما أطلق النار على شرطي وأصابه في مركز شرطة باسو روبلز يوم الأربعاء الماضي وعلى صلة أيضا بمقتل رجل آخر في وقت سابق من الأسبوع قرب محطة قطارات في باسو روبلز شمال لوس انجلوس.