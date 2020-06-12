12, 06, 2020 - 7:00 مساءً

إصابة ثلاثة شرطيين أمريكيين بتبادل لإطلاق النار مع مسلح

سياسة-دولي   178

أصيب ثلاثة من عناصر الشرطة الأمريكية في اشتباك مع مسلح مطلوب بجرائم إطلاق نار في إحدى المزارع بولاية كاليفورنيا الليلة الماضية.

ونقلت رويترز عن مسؤولين في شرطة الولاية قولهم إن أفرادا من الشرطة قتلوا رجلا مطلوبا في سلسلة من جرائم إطلاق الرصاص وسط الولاية بينما أصيب ثلاثة من أجهزة إنفاذ القانون خلال الحادثة.

وتشتبه الشرطة في أن ميسون جيمس ليرا 26 عاما أطلق النار على شرطي وأصابه في مركز شرطة باسو روبلز يوم الأربعاء الماضي وعلى صلة أيضا بمقتل رجل آخر في وقت سابق من الأسبوع قرب محطة قطارات في باسو روبلز شمال لوس انجلوس.

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