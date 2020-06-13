الصحة: تسجيل 6 حالات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق, ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سورية إلى 170.

وأكدت الوزارة أنه تم شفاء 3 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية مايرفع عدد حالات الشفاء إلى 71.

وكانت الوزارة أخضعت بلدة رأس المعرة للحجر الصحي في السابع من الشهر الجاري بعد تسجيل 16 إصابة بالفيروس فيها نتيجة مخالطة سائق شاحنة مصاب يعمل على خط سورية الأردن وذلك منعا لانتشار الفيروس وحفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.