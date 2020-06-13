الوفد الوزاري يتفقد المشاريع الخدمية في دير الزور

تابع الوفد الوزاري الذي يزور محافظة دير الزور جولته لليوم الثاني حيث تم وضع محطة مياه عياش بالخدمة بعد إعادة تأهيلها وافتتح صالة السورية للتجارة في بلدة الخريطة و المركز الصحي في ناحية التبني ومقر بلدة الطريف بريف دير الزور الغربي .

واطلع الوفد الوزاري برئاسة وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم ووزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري يرافقهم محافظ دير الزور السيد عبد المجيد الكواكبي وامين فرع دير الزور لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق رائد الغضبان وقائد شرطة المحافظة العميد بلال محمود على عمل مركز خدمة المواطن في مجلس مدينة دير الزور و أعمال البناء الجارية لمركز خدمة المواطن الجديد في حي الثورة و مد القميص الإسفلتي في عدد من شوارع المدينة وزار مركز الحجر الصحي المؤقت في مبنى الصم والبكم في عياش .

كما تفقد الوفد الوزاري أعمال الترميم و إعادة التأهيل الجارية على منجم الملح بدير الزور, وتفقد عملية حصاد محصول القمح في بلدة (الشميطية), وزار مركز الفرات لاستلام الحبوب والتقى عددا من الفلاحين واستمع منهم عن التسهيلات المقدمة من الحكومة لعمليات حصاد محصول القمح وتسويقه .

البعث ميديا || دير الزور – مساعد العلي