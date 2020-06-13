جولة وزارية لتفقد الواقع المعيشي بريف دمشق

بدأت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الواقع الزراعي والخدمي والمعيشي في محافظة ريف دمشق والمؤلفة من وزير الزراعة المهندس أحمد القادري ووزير المالية الدكتور مأمون حمدان ووزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة والنفط المهندس علي غانم والأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف والدولة لشؤون الاستثمار المهندسة وفيقة حسني والتجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي و محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم وقائد شرطة المحافظة اللواء نزار حسن يوم أمس جولاتها التتبعية على منطقة قطنا وبعض المناطق الأخرى.

حيث استهل الوفد زيارته لمدينة الديماس السكنية الجديدة ، وقدم المهندس أيمن مطلق مدير عام المؤسسة العامة للإسكان لمحة عن مشروع مدينة الديماس السكنية الجديدة لأعضاء الوفد ، بعد ذلك توجه الوفد الحكومي إلى مدينة قطنا وتم تفقد بعض الأحياء في المدينة وخاصة حي الباسل وطالب الأهالي الوفد برفا سوية الخدمات في الحي رغم أنه حي غالبيته أبنية مخالفة واستمع المحافظ لجميع الطلبات ووجه برصد مبالغ مالية من المحافظة للارتقاء بخدمات الحي ، بعد ذلك تمت زيارة عدد من صالات السورية للتجارة حيث كانت مليئة بالمواد المنافسة أسعارها لأسعار السوق.

وقدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك شرح مفصل عن آليات عمل الصالات والخطة الجديدة التي ستضعها الوزارة خلال الفترة القريبة ، بعد ذلك توجه الوفد إلى قرية قلعة جندل وبقعسم وعيسم والريما في جبل الشيخ وتفقدوا الواقع الخدمي في هذه القرى واستمعوا للأهالي عن الصعوبات والطلبات وتم التوجيه بتذليلها تباعاً وتمت قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء أمام النصب التذكاري لشهداء قرية بقعسم.

وتابعت اللجنة الوزارية زيارتها لقرية عرنة وتم عقد لقاء جماهيري مع أهالي البلدة في قاعة جبل الشيخ واستمع الوفد إلى طلبات الأهالي والصعوبات التي يعانون منها وخاصة ما يتعلق بالجانب الزراعي حيث طالب الأهالي بدعم هذا القطاع بجميع مستلزماته (البذار – الأسمدة – الأدوية -المازوت…الخ), إضافة إلى ضرورة الارتقاء بالواقع الخدمي لجميع المجالس المحلية في جبل الشيخ والواقع المعيشي ، وآخر مطاف الجولة كان في زيارة لقرى (دربل و حينة و مغر المير وناحية سعسع), حيث التقوا بعض المزارعين والمواطنين واستمعوا إلى ما يعانيه الأهالي من مشاكل والتي تتمحور غالبيتها حول الصعوبات نفسها .

رافق الوفد أعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة وبعض أعضاء قيادة الفرع والشعبة الحزبية بالمنطقة وجميع مديري المؤسسات الخدمية والأجهزة المحلية والزراعية والصناعية في محافظة ريف دمشق.