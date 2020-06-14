احتجاجات في قرية الشيوخ تنديداً بممارسات “قسد”

تظاهر أهالي قرية الشيوخ، التابعة لمدينة عين العرب في ريف حلب الشرقي، في مدينة منبج، احتجاجاً على ممارسات مجموعات “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي واستيلائها على ممتلكاتهم وأرزاقهم.

مصادر محلية أفادت بأن أهالي قرية الشيوخ تظاهروا في مدينة منبج احتجاجاً على جرائم مجموعات “قسد”، وقيامها بالاستيلاء على ممتلكاتهم وأرزاقهم ومنازلهم، وحرمانهم من جني محاصيلهم وعدم السماح لهم بالعودة إلى قريتهم التي هجرتهم منها تلك المجموعات أواخر العام الماضي.

كما لفتت إلى أن مجموعات “قسد” ردت على المظاهرات بحملة اعتقالات طالت عدداً من المحتجين، وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى مكان الاحتجاجات في منبج.