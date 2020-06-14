14, 06, 2020 - 7:00 مساءً
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الاتحاد الأوروبي يدين مخطط الاحتلال لضم أجزاء من الضفة

سياسة-دولي   70

في إطار منع الاحتلال تنفيذ مخطط الضم، جدد الاتحاد الأوروبي إدانته مخطط الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية إلى كيانه مشددا على مواصلة جهوده الدبلوماسية ومواقفه السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية.

ونقلت وكالة وفا عن مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي شادي عثمان قوله اليوم إن “الاتحاد الاوروبي يدعم الشعب الفلسطيني ويعزز صموده على الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها من خلال إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية”.

وأوضح عثمان أن الاتحاد الأوروبي يتابع كل ما يجري على الأرض من انتهاكات الاحتلال وجرائم مستوطنيه ضد الفلسطينيين المتمثلة بهدم منازلهم وتهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم للتأكيد على أن هذه الأراضي فلسطينية.

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