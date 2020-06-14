14, 06, 2020 - 7:00 مساءً
عـــاجـــل  |
مجلس الوزراء يوافق على إضافة 25 ليرة سورية لسعر استلام كيلو القمح من المزارعين في المناطق البعيدة عن مراكز المحافظات

الخارجية اليونانية تؤكد استعدادها للدفاع عن حقوقها السيادية

سياسة-دولي   102

أكد وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس أن اليونان ستدافع عن سيادتها وحقوقها في مواجهة محاولات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ابتزازها من أجل الحصول على تنازلات.

وقال دندياس في تغريدات على حسابه في تويتر اليوم: “بطبيعة الحال نريد أن تكون لدينا علاقات جيدة مع كل دول المنطقة لكن للأسف يبدو أن لتركيا أولويات أخرى… إنها تقوم بالابتزاز للحصول على تنازلات وهذا الأمر لا يمكن قبوله”.

وأضاف إن “التأكيد على أن اليونان ستدافع عن سيادتها وحقوقها لا يمكن اعتباره تهديداً بل هو حق مشروع بالدفاع عن النفس تكفله شرعة الأمم المتحدة” مشددا على أن بلاده “كانت وستبقى مستعدة للدفاع عن حقوقها السيادية بنفسها لكنها ليست وحيدة”.

قد يعجبك أيضاً

مجهول يطعم ضابط شرطة في بروكسل

Raghad 0

زاخاروفا: غياب رد واشنطن يثبت وجود إرهاب حكومي أمريكي

belal 0

طهران: على أوروبا الضغط على أمريكا للكف عن حظرها الجائر على إيران

Ebtesam 0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *