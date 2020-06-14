الخارجية اليونانية تؤكد استعدادها للدفاع عن حقوقها السيادية

أكد وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس أن اليونان ستدافع عن سيادتها وحقوقها في مواجهة محاولات نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ابتزازها من أجل الحصول على تنازلات.

وقال دندياس في تغريدات على حسابه في تويتر اليوم: “بطبيعة الحال نريد أن تكون لدينا علاقات جيدة مع كل دول المنطقة لكن للأسف يبدو أن لتركيا أولويات أخرى… إنها تقوم بالابتزاز للحصول على تنازلات وهذا الأمر لا يمكن قبوله”.

وأضاف إن “التأكيد على أن اليونان ستدافع عن سيادتها وحقوقها لا يمكن اعتباره تهديداً بل هو حق مشروع بالدفاع عن النفس تكفله شرعة الأمم المتحدة” مشددا على أن بلاده “كانت وستبقى مستعدة للدفاع عن حقوقها السيادية بنفسها لكنها ليست وحيدة”.