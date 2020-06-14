باباجان: احتمالات بقاء “أردوغان” حتى موعد الانتخابات ضعيفة

أشار علي باباجان رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي (ديفا)، إلى أن النظام التركي بزعامة رجب طيب أردوغان يتعامل على أنه فوق القانون والدستور مرجحاً عدم بقائه في الحكم حتى الانتخابات القادمة.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن باباجان قوله في تصريحات له اليوم إن “احتمالات بقاء نظام أردوغان في الحكم حتى موعد الانتخابات في عام 2023 ضعيفة” مشيراً إلى أن الانتخابات المبكرة قد تجري في عام 2021 أو 2022 على أبعد تقدير.

وأضاف باباجان الذي انشق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل عام تقريباً وانضم إلى صفوف المعارضة بعد تأسيس حزبه الجديد إن “الفرق بين حزب العدالة والتنمية وحزبه هو احترام القانون” لافتاً إلى أن حرية التعبير والصحافة تعد أمراً مهماً بالنسبة له أيضاً ومبيناً أن حزبه يواصل تقوية صفوفه بأسرع وقت ممكن للاستعداد في حال إجراء أي انتخابات مبكرة.

وحول محاولات حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية تعديل قانوني الأحزاب السياسية والانتخابات لعرقلة تقدم حزب (ديفا) أوضح باباجان أن حزبه الذي تأسس قبل ثلاثة أشهر أصبح حديث الشارع التركي مشيراً إلى أن حزب العدالة والتنمية لم تعد لديه الثقة بالنفس السابقة وكما خسر البلديات الكبرى مثل إسطنبول وأنقرة وأنطاليا وغيرها في الانتخابات الأخيرة سيخسر أيضاً إن جرت انتخابات اليوم.