توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة والاتحاد الرياضي العام

بهدف توطيد التعاون في مجال الاستثمار السياحي للمواقع العائدة بملكيتها للاتحاد باعتبار وزارة السياحة وبموجب قرارات المجلس الأعلى للسياحة وخاصة القرار رقم 18 لعام 2002 هي الجهة المشرفة على مشاريع الاستثمار السياحي والتي تعود لجهات الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني ورئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا.

وتتضمن المذكرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخطيط المواقع وإعداد التقارير الفنية والمالية والقانونية التي يرغب الاتحاد بطرحها للاستثمار السياحي، بالإضافة إلى إعادة تقييم الاستثمارات السياحية الحالية وانجاز دراسات الجدوى الاقتصادية وإعادة التوازن العقدي للعقود الاستثمارية السياحية المبرمة سابقا بما يحقق المصلحة العامة وزيادة الإيرادات للاتحاد،التعاون في مجال الترويج السياحي للأنشطة الرياضة وإقامة الفعاليات والمهرجانات وبطولات محلية ودولية مشتركة، اعتماد مواصفات خاصة للفنادق المخصصة لإقامة الرياضيين وفق المواصفات القياسية العالمية وتقديم بعض الامتيازات والحسومات الخاصة للرياضيين في الجمهورية العربية السورية.