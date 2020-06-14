لاعبو كرة القدم الأمريكية يضعون ترامب في ورطة

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم مشاهدة دوري كرة القدم الأمريكي ودوري المحترفين بعد أن جثا لاعبو الكرة على الأرض أثناء عزف النشيد الوطني الأمريكي احتجاجاً على جريمة الشرطة الأمريكية العنصرية قتل أمريكي من أصول إفريقية الشهر الماضي.

وكان الاتحاد الأمريكي لكرة القدم تخلى الأسبوع الماضي عن مطلبه للاعبين بالوقوف خلال النشيد الوطني وقال “إن سياسته كانت خاطئة وتنتقص من حركة حياة السود مهمة”.

ونقلت رويترز عن ترامب قوله في تغريدة على تويتر تعليقاً على قرار الاتحاد “لن أشاهد المزيد من مباريات كرة القدم”.

وكان روجر جوديل مفوض رابطة كرة القدم الأمريكية قال الشهر الحالي إن البطولة ارتكبت خطأ بعدم الاستماع إلى اللاعبين واستنكار العنصرية في البلاد في خضم الاحتجاجات على عنف الشرطة ضد ذوي الأصول الإفريقية.

يشار إلى أن لاعبي الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم قرروا استبدال أسمائهم المكتوبة على ظهر قمصانهم بعبارة (حياة السود مهمة) خلال أول 12 مباراة بعد استئناف البطولة للتنديد بالعنصرية.

وتتواصل في الولايات المتحدة ودول أخرى الاحتجاجات الشعبية المناهضة للعنصرية والعنف بعد جريمة قتل فلويد خنقاً بعدما جثم ضابط شرطة بركبته على عنقه في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا في أيار الماضي وشملت الاحتجاجات نحو 140 مدينة أمريكية كما امتدت إلى خارج الولايات المتحدة.