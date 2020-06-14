“مرسيدس” تستدعي 4653 سيارة مستوردة في الصين

قررت شركة مرسيدس بنز الصين المحدودة استدعاء 4653 سيارة مستوردة في السوق الصينية جراء عطل في القفل المخصص لسلامة الأطفال.

وقالت مصلحة الدولة لتنظيم السوق في الصين في بيان اليوم: إنه من المقرر أن تبدأ عملية الاستدعاء في الـ19 من حزيران الجاري وستشمل السيارات المستوردة من الفئة جي التي تم تصنيعها في الفترة من الـ14 من شباط 2018 إلى الـ24 من أيلول 2019، وفقا لما نقلته “شينخوا”.

وأضافت أن علامة القفل المنقوشة لقفل سلامة الأطفال على الأبواب الخلفية للسيارات المعنية قد تشير إلى حالة القفل غير الصحيحة ما يزيد من خطر إصابة الأطفال في حالة فتح الباب بشكل غير متوقع مشيرة إلى أنها ستصلح هذا العطل مجانا.