مظاهرات في أتلانتا تنديدا بعنصرية الشرطة الأمريكية

شهدت مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية الليلة مظاهرات احتجاجية غاضبة تنديدا بعنصرية وعنف الشرطة الأمريكية.

وعرضت وسائل الإعلام مئات المتظاهرين يحملون لافتات تندد بالعنف والعنصرية ومقتل أمريكي جديد من أصل إفريقي في مدينة بروكس على يد شرطي.

ويظهر تسجيل فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأمريكي من أصول أفريقية رايشارد بروكس 27 عاماً من أتلانتا جاثم على الأرض خارج سيارته وهو يصارع شرطيين اثنين وبعد ذلك يظهر مقتولاً وممدداً على الأرض إثر سماع دوي طلقات نارية.

فيما زعمت الشرطة أنه قاوم الاعتقال أمس بعد فشله في اختبار ميداني يكشف ما إذا كان ثملا أو متعاطياً المخدرات.

ويأتي مقتل بروكس بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للعنصرية والعنف في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مقتل الأمريكي من أصول أفريقية جورج فلويد اختناقاً بعدما جثم الشرطي ديريك شوفين بركبته على عنقه في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.