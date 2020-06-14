تكريم فائزي “بوشكين” في دمشق

شهد “المركز الثقافي الروسي” في دمشق مراسم توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة “بوشكين” التي أقيمت بمناسبة حلول الذكرى الـ221 لميلاد الشاعر الروسي ألكسندر بوشكين (1799 – 1837).

وقال رئيس المركز نيقولاي سوخوف إن المركز استأنف عمله في ربيع عام 2020 بعد انقطاع دام سبعة أعوام، موضحاً أن المركز “بادر منذ شهر إلى إقامة مسابقة “بوشكين” من خلال الفضاء الافتراضي، حيث شارك فيها نحو 74 شخصاً من قراء مؤلفات ألكسندر بوشكين بمن فيهم 37 سوريا.

وانضم إلى المسابقة إلى جانب الروس والسوريين هواة إبداع بوشكين من لبنان والأردن ومصر ومنغوليا.

وقدم المتسابقون مقتطفات من مؤلفات بوشكين المشهورة وبينها “الحكاية عن الصياد والسمكة”، و”يفغيني أونيغين”.

وقال سوخوف إن إحدى الفتيات المشاركات في المسابقة والفائزة فيها قدمت قصيدة بوشكين” أتذكر لحظة مذهلة” باللغات الروسية والعربية والإنجليزية والفرنسية.

وقامت لجنة التحكيم التي ضمت الضالعين في الآداب من بطرسبورغ بتقييم نتائج المسابقة.

أما مركز العلم والثقافة في دمشق فكرم الفائزين فيها، وأقيمت في ختام مراسم منح الجوائز حفلة موسيقية بمشاركة الفائزين في المسابقة.