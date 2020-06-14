طربلس.. إصابة عناصر للجيش اللبناني بأعمال الشغب

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن شبانا حاولوا تحطيم الباب الرئيسي لسرايا طرابلس إلا أن عناصر قوى الأمن الداخلي المكلفين حمايتها منعوهم من ذلك.

وجرت مواجهات بين شبان وعناصر الجيش اللبناني في محلة التبانة ومحيطها في المدينة أسفرت عن إصابة 72 شخصا بينهم 16 عسكريا بحالات اختناق وجروح ورضوض.

وألقى خلالها عدد من الشبان الحجارة وقنابل المولوتوف على عناصر الجيش الذين اطلقوا قنابل مسيلة للدموع ورصاصا مطاطيا لتفريقهم.

وأعاد الجيش اللبناني صباح اليوم فتح أوتوستراد المنية – العبدة الدولي في عكار في الاتجاهين بعدما قطعه محتجون ليل أمس في أكثر من نقطة بالحجارة والإطارات المشتعلة.