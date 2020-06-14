اللاذقية.. السماح بالبيع المباشر للخبز من الأفران العامة

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر السوسي لسانا أن المخابز العامة مستمرة بتزويد معتمدي الأرياف لديها بالخبز لسهولة حصول المواطنين فيها على المادة لافتا إلى أن السماح بإعادة بيع الخبز للمواطنين مباشرة من الأفران العامة يهدف لتسهيل الحصول على المادة ولا سيما مع ضبط مخالفات كثيرة لعمل المعتمدين نتيجة عدم التزامهم بالسعر وعدم إيصال المادة للمواطنين والاتجار بها.

وأكد أن المديرية ستتابع عملية البيع بشكل يومي لاتخاذ الإجراء المناسب ومعالجة شكاوى المواطنين.

بدوره لفت جورج الياس مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز إلى أن إعادة البيع عبر منافذ المخابز التابعة للمؤسسة لقيت رضى لدى المواطنين ولا سيما أنه يخفف من الشكاوي المتعلقة بجودة المادة نتيجة آلية النقل غير الصحيحة عبر المعتمدين فضلاً عن كون المخابز الاحتياطية مصممة للبيع المباشر ووضع المادة في أكياس النايلون بشكل مباشر يؤثر على جودتها مؤكداً أن الفرع مستمر بإنتاج الخبز وفق الخطة المعدة واحتياجات المحافظة دون تغيير أو نقص في الكميات.