الأندية الليبية تستبعد من بطولتي دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) رسمياً استبعاد الأندية الليبية من المشاركة ببطولتي دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية الموسم المقبل.
ووفق وسائل إعلام فإن قرار الاتحاد الأفريقي هذا جاء بسبب توقف بطولة الدوري الليبي لعامين متتاليين مشيرة إلى أن لوائح الاتحاد الافريقي تنص على مشاركة الأندية التي توقفت فيها بطولة الدوري لعام واحد فقط بشكل استثنائي.
وتعاني ليبيا حالة من الفوضى والفلتان الأمني منذ عدوان حلف شمال الأطلسي عليها عام 2011.