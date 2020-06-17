الأربعاء, يونيو 17, 2020
Latest:
رياضة 

الأندية الليبية تستبعد من بطولتي دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية

yazan 0 Comments
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) رسمياً استبعاد الأندية الليبية من المشاركة ببطولتي دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية الموسم المقبل.

ووفق وسائل إعلام فإن قرار الاتحاد الأفريقي هذا جاء بسبب توقف بطولة الدوري الليبي لعامين متتاليين مشيرة إلى أن لوائح الاتحاد الافريقي تنص على مشاركة الأندية التي توقفت فيها بطولة الدوري لعام واحد فقط بشكل استثنائي.

وتعاني ليبيا حالة من الفوضى والفلتان الأمني منذ عدوان حلف شمال الأطلسي عليها عام 2011.

You May Also Like

مانشستر يونايتد يضم الحارس الأرجنتيني سيرجيو روميرو

admin 0

بيلغريني يأمل من ميلنر تمديد عقده مع السيتي

admin 0

نيمار يقود البرازيل والتانغو من دون ميسي في تصفيات 2018

azez 0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *