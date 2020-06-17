الأندية الليبية تستبعد من بطولتي دوري أبطال افريقيا والكونفدرالية

ووفق وسائل إعلام فإن قرار الاتحاد الأفريقي هذا جاء بسبب توقف بطولة الدوري الليبي لعامين متتاليين مشيرة إلى أن لوائح الاتحاد الافريقي تنص على مشاركة الأندية التي توقفت فيها بطولة الدوري لعام واحد فقط بشكل استثنائي.

وتعاني ليبيا حالة من الفوضى والفلتان الأمني منذ عدوان حلف شمال الأطلسي عليها عام 2011.