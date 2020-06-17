الهلال: كلمة القائد بشار الأسد دليل على أن سورية لم ولن تتخلّ يوماً عن استحقاقاتها الدستورية

خلال اجتماعه بقيادة فرع دمشق والرفاق أمناء الشعب الحزبية في العاصمة نقل الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب تحية ومحبة الرفيق الدكتور بشار الأسد الأمين العام رئيس الجمهورية إلى الرفاق الحضور،

مشيراً إلى أهمية الحياة الدستورية التي تجلت بوضوح في كلمة القائد الأخيرة التي وجهها أمس إلى كوادر حزب البعث العربي الاشتراكي، ما يضع على عاتق قيادات البعث مسؤولية حسن سير عملية الاستئناس الحزبي على مستوى القطر ككل.

وأوضح الهلال استمرار الحياة الديمقراطية في سورية خلال أعوام الحرب الأخيرة؛ إذ كانت انتخابات مجلس الشعب 2012 ثم تلتها الصفعة الأقوى بوجه أعداء سورية عام 2014 بالانتخابات الرئاسية عندما التفت الجماهير حول القائد بشار الأسد ثم انتخابات مجلس الشعب 2016 والإدارة المحلية 2018 .

كما ناقش الرفاق الحضور التعليمات الانتخابية الناظمة لعملية الاستئناس والصعوبات المتوقعة نتيجة أعداد الناخبين الضخمة في محافظة دمشق، وضرورة مراعاة أسس السلامة العامة والوقاية من خطر فيروس كورونا خلال العملية الانتخابية.

واختتم الرفيق الأمين العام المساعد حديثه بضرورة الابتعاد عن النظرة الضيقة بما يخص المرشحين، وإبداء الأولوية لاختيار أشخاص ذوي كفاءة هدفهم خدمة الشعب للنهوض بسورية وبناء جيل يتماشى مع تطلعات المستقبل.