الأربعاء, يونيو 17, 2020
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رئيس مجلس الوزراء يبحث مع وفد إيراني تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري

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بحث رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اليوم مع مستشار النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع سورية والعراق حسن دنائي فر والوفد المرافق له الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون الاقتصادي في مواجهة التحديات والعقوبات التي يواجهها الشعبان السوري والإيراني وخاصة ما يسمى قانون قيصر الأمريكي الموجه لحصار الشعب السوري.

كما تناول البحث آليات تعزيز التبادل التجاري وتطوير التعاون في مجال المختبرات البحثية والأجهزة الطبية ومشروعات البنى التحتية والتنمية والاستثمار.

وأكد المهندس عرنوس أن العلاقات الاقتصادية السورية الإيرانية تترسخ باستمرار وتسير بخطا ثابتة نحو المزيد من التطور والتعاون الوثيق تنفيذا لتوجيهات قائدي البلدين موضحا أن الدولة السورية تعمل بخطة شاملة للتنمية الزراعية والتوسع بالصناعات الزراعية والغذائية بما يعزز صمود الشعب السوري في مواجهة العقوبات والحصار الجائر.

من جانبه أكد دنائي فر وقوف بلاده إلى جانب سورية بمواجهة العقوبات الاقتصادية موضحا أن اللقاءات في هذه الزيارة تهدف إلى تقديم الدعم لسورية اقتصاديا مبينا أهمية تكثيف التنسيق بين اللجان المشتركة لتذليل كل العقبات لتحقيق التعاون الاقتصادي بالشكل الأمثل.

حضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر والسفير الإيراني في دمشق جواد ترك آبادي.

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