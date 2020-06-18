الأجسام المضادة لفيروس كورونا تختفي بعد الشفاء

أعرب علماء صينيون وأمريكيون عن قلقهم من أن الناس لن تبقى لديهم أبداً أجساماً مضادة لـ COVID-19، حيث تختفي في بعض الأحيان فوراً بعد شفاء المريض، وفقا لصحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”.

وقد توصل العلماء إلى هذا الاستنتاج من خلال دراسات حول ظهور المناعة لدى الأطباء في ووهان، الذين كانوا على اتصال مباشر مع المرضى في مرحلة مبكرة من ظهور العدوى.

اتضح أن 4 % فقط من 23000 شخص لديهم أجسام مضادة، بينما يمكن أن تنتقل العدوى إلى حوالي 25 % من العاملين الطبيين.

وقال الباحثون: “بالكاد يمكن أن تنتج لدى الناس أجسام مضادة ضد هذا الفيروس لفترة طويلة”. بالإضافة إلى ذلك، تبين أن لدى أكثر من 10 % من المرضى قد اختفت الأجسام المضادة من الجسم في غضون شهر بعد الشفاء.