السويداء: تخصيص 1072 منشأة في مدينة أم الزيتون الصناعية

صرّح مدير المناطق الصناعية والحرفية بالسويداء المهندس علاء أبو عمار بان عدد المنشآت المخصصة في المدينة الصناعية بأم الزيتون وصل إلى 1072 منشأة صناعية وحرفية وتجارية وعامة.

وأشار أبو عمار الى أن المنشآت المخصصة توزعت بواقع 336 منشأة صناعية و 392 حرفية و 341 تجارية و 3 منشآت عامة، لافتا إلى وجود 52 منشأة صناعية من إجمالي هذه المنشآت باشرت بإجراءات الترخيص منها 21 منشأة قيد البناء ومنشأتان قيد التجهيز والإقلاع ومنشأتان دخلتا طور الإنتاج متمثلتان بالمطحنة و معمل تصنيع مواد التعقيم.

الى ذلك أشار أبو عمار إلى أن وتيرة العمل بالمدينة الصناعية تسير بشكل جيد حيث يجري العمل حاليا بالمرحلة الثانية لأعمال البنية التحتية ضمن مشاريع الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء والتشييدات والاتصالات.

وتبلغ مساحة المدينة الصناعية بأم الزيتون الحالية بعد التوسع 756 هكتاراً وفق مخطط تنظيمي شامل يضم 10 قطاعات.