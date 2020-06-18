الخميس, يونيو 18, 2020
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سياسة دولي 

طهران: حان الوقت لمحاسبة واشنطن

majjd 0 Comments

دعت إيران اليوم دول العالم إلى مساءلة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن قضايا حقوق الانسان داخل وخارج هذا البلد في ضوء الاحتجاجات المناهضة للعنصرية فيه وكيفية رد الشرطة الأمريكية على المتظاهرين.

وجاء في تغريدة لوزارة الخارجية الإيرانية نقلتها وكالة ارنا “إن العنصرية المنظمة ووحشية وعنف الشرطة الأمريكية ضد الاحتجاجات السلمية تشكل جانباً بسيطاً من الكم الهائل لهذه الجرائم وحان الوقت ليركز العالم على مساءلة الكيان الأمريكي بشأن قضايا حقوق الانسان داخل وخارج هذا البلد”.

وأعربت الخارجية الإيرانية عن ترحيبها بعقد اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة لمناقشة انتهاكات حقوق الانسان في الولايات المتحدة.

وكان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وافق على طلب تقدمت به الدول الإفريقية لعقد جلسة طارئة هذا الأسبوع لمناقشة العنصرية والعنف اللذين تمارسهما الشرطة بعد الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة ودول في العالم تنديداً بجريمة قتل فلويد.

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